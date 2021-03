Podlaskie. Podpisano umowę na kolejny odcinek S19

Marzec 12, 2021

źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA

Ponad pół miliarda złotych pochłonie budowa przygranicznej części S19. Chodzi o odcinek między Kuźnicą (granica z Białorusią) a Sokółką. W piątek (12.03) w Kuźnicy podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę tej trasy.

– Droga ekspresowa S19 jest drogą życia dla Polski wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować całą tę inwestycję. Dziś kolejny raz potwierdzamy, że dotrzymujemy słowa. Kolejne inauguracje budów, kolejne podpisane umowy i kolejne ogłoszone przetargi świadczą o tym, że od słów przeszliśmy do czynów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wartość umowy na odcinek Kuźnica – Sokółka to 526,22 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie blisko 16 kilometrów dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki. Początkowe 5,25 km będzie miało standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a na dalszych 10,5 km nowej trasy będzie w standardzie drogi ekspresowej. Cała droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony/oś.

Przy samym przejściu granicznym zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe). Na 600-metrowym odcinku drogi w pobliżu przejścia granicznego nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, a na pozostałej części drogi rodzaj nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Zadanie obejmować będzie również budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz wiaduktu kolejowego.

Przewidziano też budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Na kierunku wjazdowym do Polski, MOP Popławce, a na kierunku wyjazdowym będzie to MOP Wojnowce, gdzie funkcjonować będzie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych (SBPCiO). Na tym MOP-ie przewidziano aż 827 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, m.in. 10 dla autobusów oraz 210 stanowisk dla aut osobowych, umożliwiając oczekiwanie na odprawę graniczną.

Cała inwestycja ma być zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Powinna być gotowa pod koniec 2024 roku.

W woj. podlaskim w realizacji jest już blisko 60 kilometrów S19. (mt/mc)