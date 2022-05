Podlaskie. Podopieczni Białostockiego Hospicjum dla Dzieci skorzystają z rehabilitacji

Maj 12, 2022

Ośmioro dzieci z małych miejscowości i wsi województwa podlaskiego – podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci – skorzysta przez trzy miesiące z rehabilitacji finansowanej przez Fundację ENEA. Każde z dzieci będzie miało zapewnionych 18 zabiegów.

– Rehabilitacja pełni bardzo ważną rolę w opiece paliatywnej – mówi Krystyna Skrzycka, wiceprezes Zarządu Fundacji „Pomóż Im”. – Zabiegi uśmierzają ból, znoszą napięcie mięśniowe, ułatwiają oddychanie i poprawiają samopoczucie dzieci. A to właśnie polepszenie komfortu życia nieuleczalnie chorych dzieci jest celem pracy hospicjum – podkreśla Skrzycka.

Rehabilitacja, aby była skuteczna, musi być systematyczna – minimum to dwa zabiegi w tygodniu. Wielu podopiecznych hospicjum, prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”, to dzieci z małych miejscowości i wsi, gdzie jest utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Ich dowóz na rehabilitację jest niemożliwy z powodu ciężkiego stanu zdrowia dzieci.

I tu z pomocą przychodzą Darczyńcy, dzięki którym dzieciom hospicyjnym można zapewnić rehabilitację w domu. W okresie maj-lipiec 2022 ośmioro podopiecznych hospicjum skorzysta z rehabilitacji finansowanej przez Fundację ENEA. Każde z dzieci będzie miało zapewnionych 18 zabiegów, a w sumie Fundacja ENEA sfinansuje 144 zabiegi rehabilitacji.

Białostockie Hospicjum dla Dzieci istnieje od 14 lat, działa w formie domowej. Prowadzi je Fundacja „Pomóż Im”. Zapewnia dzieciom opiekę lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, a rodzinom wsparcie psychologa, asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Obecnie pod opieką hospicjum jest 36 dzieci, w tym troje z Ukrainy. (mt)