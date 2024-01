Podlaskie po raz 20. wybierze najlepsze produkty, inicjatywy i wydarzenia

16 stycznia, 2024

Fot. Paweł Krukowski/UMWP Fot. Paweł Krukowski/UMWP

Rozpoczął się nabór do 20., jubileuszowej edycji konkursu Podlaska Marka. Faworytów można zgłaszać w dziesięciu kategoriach do końca lutego.

– W konkursie Podlaska Marka chodzi o to, by pokazywać, co mamy najlepsze i nawzajem siebie promować – podkreśla marszałek Artur Kosicki.

W konkursie mogą wziąć udział produkty pochodzące z terenu województwa podlaskiego, które mają znaczący wpływ na pozytywny wizerunek regionu. – Nie mogą w nim uczestniczyć laureaci poprzednich edycji. Faworytów można zgłaszać w dziesięciu kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes, Projekt 4.0 i Marka bez barier – czyli przykłady dobrych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. Tradycyjnie, w głosowaniu internetowym, wybierana jest także Podlaska Marka Konsumentów, czyli wydarzenie towarzyszące głównemu konkursowi – mówi Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji urzędu marszałkowskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych gali finałowej towarzyszył będzie wybór Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Tytuł mogą otrzymać organizacje i przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: polityki, sportu, kultury i sztuki, edukacji, nauki, działalności społecznej i charytatywnej. – Dotychczasowe grono tych osób jest naprawdę znakomite. To m.in. Adam Woronowicz, Wojtek Nowicki, Paweł Małaszyński, Jagiellonia Białystok… Te osoby i instytucje nie tylko utożsamiają się z naszym województwem, nie tylko je promują, ale są dumne z tego, że stąd pochodzą – zaznaczył Artur Kosicki.