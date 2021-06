Podlaskie. PKS Nova zrealizuje zlikwidowane połączenia autobusowe

Czerwiec 29, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na drogi województwa podlaskiego powróci dziewięć linii autobusowych – tak zdecydowali radni sejmiku. Połączenia będzie obsługiwać spółka PKS Nova.

Wśród wznowionych tras znajdą się m.in. linie z Zambrowa do Białegostoku przez Rutki-Kossaki, Jeżewo Stare i Choroszcz, z Siemiatycz do Białegostoku przez Drohiczyn, Grodzisk, Brańsk i Łapy, z Bielska Podlaskiego do Białegostoku przez Wyszki, Strablę, Doktorce i Juchnowiec Kościelny, czy z Gib do Białegostoku przez Sejny, Suwałki i Suchowolę.

Powrócą też połączenia na liniach: Łomża – Łomża przez Wiznę, Rutki–Kossaki, Podgórze i Zawady, Szczuczyn – Białystok przez Grajewo, Goniądz oraz Mońki, Wiżajny – Augustów przez Jeleniewo, Suwałki i Bryzgiel, a także z Ciechanowca do Białegostoku przez Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Waniewo oraz z Ciechanowca do Łomży przez Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Koszt uruchomienia linii to 1,8 mln złotych, z czego 1,1 mln złotych zostanie pokryte z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pozostałe 700 tys. złotych pochodzić będzie z budżetu województwa. (mt)