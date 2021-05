Podlaskie ośrodki opieki psychologicznej pomogą dzieciom w powrocie do szkół

Maj 24, 2021

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Dzieci mają mieć łatwiej w powrocie do szkół. Będą mogły liczyć na pomoc specjalistów z ośrodków pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisano w poniedziałek (24.05) między Samorządem Województwa Podlaskiego a Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach.

– Program obejmie powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki oraz powiat łomżyński – mówi odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia, Marek Malinowski.

Porozumienie zakłada, że podlaskie ośrodki pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mają współpracować ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Efektem ma być pomoc w powrocie dzieci do szkół i do normalnych kontaktów rówieśniczych – co po pandemicznej przerwie – dla wielu z nich nie jest proste.

– To są zaburzenia adaptacyjne, niechęć do wychodzenia z domu, izolacja od grup rówieśniczych, bezsenność czy zaburzenia psychosomatyczne, które towarzyszą dzieciom po takim długim okresie izolacji od szkoły i rówieśników – mówi dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach Bożena Łapińska.

Współpraca ze szkołami czy z instytucjami prowadzącymi opiekę nad dziećmi ma ułatwić dostępność pomocy psychologicznej. Co ważne, do tych ośrodków nie jest potrzebne żadne skierowanie. Może się zgłosić tam każdy, kto zauważy niepokojące symptomy u dziecka. (mt/mc)