Podlaskie. OPP jeszcze nigdy nie dostały od podatników tak wysokiego wsparcia

4 lipca, 2023

Rekordowe ponad 37 mln złotych dla OPP od podatników z woj. podlaskiego, Fot. Katarzyna Cichoń Rekordowe ponad 37 mln złotych dla OPP od podatników z woj. podlaskiego, Fot. Katarzyna Cichoń

Rekordowe ponad 37 mln złotych przekazali organizacjom pożytku publicznego podatnicy z woj. podlaskiego w swoich zeznaniach PIT za 2022 rok. To o 10 mln złotych więcej niż rok wcześniej.

Jak mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu kwoty z 1% do 1,5% podatku.

– Z naszych danych wynika, że w PIT-ach za 2022 rok prawie 315 tys. podatników z woj. podlaskiego zdecydowało się przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz OPP podczas, gdy rok wcześniej darczyńców było 411 tys. Spadek liczby podatników, którzy przekazali część swojego podatku na OPP wynika głównie ze zmian podatkowych wprowadzonych w 2022 roku, przez co część osób w ogóle nie miała podatku do zapłaty, a co się z tym wiążę nie mogła przekazać 1,5% podatku. Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu kolejnego rekordu łącznej kwoty przekazanej przez podatników z naszego województwa na rzecz OPP – informuje rzecznik.

W zeznaniach za 2022 r. podatnicy z podlaskiej KAS zadeklarowali odpis na rzecz OPP w łącznej wysokości ponad 37 mln złotych, podczas, gdy w poprzednim roku było to 27,5 mln złotych. Najwyższa kwota na OPP w naszym województwie przekazana przez jednego podatnika to ponad 150 tys. złotych.

– Gdyby każdy rozliczający się podatnik z woj. podlaskiego, przekazał 1,5 proc. swojego podatku, do OPP trafiłoby w tym roku blisko 40 mln złotych. Podatnicy przekazali więc 92,5 proc. pieniędzy, które w ogóle mogłyby trafić do OPP, gdyby każdy podatnik zdecydował się to zrobić – dodaje Hancewicz.

Łącznie, od momentu kiedy w 2004 r. po raz pierwszy pojawiła się możliwość przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku, OPP otrzymały od mieszkańców woj. podlaskiego 265 mln złotych. (mt)