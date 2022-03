Podlaskie. Opel Kadet B 1100 najnowszym eksponatem w ewidencji zabytkowych samochodów

Marzec 3, 2022

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

W podlaskiej ewidencji zabytkowych samochodów znalazł się nowy pojazd. To kolekcjonerski Opel Kadet B 1100.

– Pojazdy zabytkowe wyróżniają się tzw. żółtą tablicą rejestracyjną. Do tej pory, do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączono ponad 1000 zabytkowych pojazdów, ich liczba stale się powiększa. Samochód osobowy Opel Kadett B 1100, widoczny na zdjęciach, został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków w 2021 roku. Samochód jest kompletny w stanie oryginalnym. Elementy jego oblachowania, powłoka lakierowa oraz elementy wnętrza zostały poddane kompleksowej renowacji. Obecnie posiada charakter kolekcjonerski. Auto uczestniczy w rajdach i zlotach pojazdów historycznych – mówi prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

W 1965 roku nowy Kadett B zastąpił swojego poprzednika – Kadetta A. Samochód mierzył 4 metry, był dostępny w trzech wersjach nadwozia (2 lub 4-drzwiowy) kombi, sedan lub coupe. Inspiracją do stworzenia takiego modelu były samochody z nadwoziem typu fastback, przykład stanowi Chevrolet Chevelle.

Model Kadett B był produkowany w latach 1965-1973. Zróżnicowana gama wersji oraz liczne możliwości stylizacji były wzorem dla branży motoryzacyjnej, a modelem Rallye Kadett firma Opel spopularyzowała segment sportowych samochodów kompaktowych. (mt)