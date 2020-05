Podlaskie. Ogłoszono przetargi na kolejne odcinki S19

Maj 29, 2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dwa przetargi na projekt i budowę dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.

To 10-kilometrowy odcinek Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód oraz prawie 13-kilometrowy odcinek od węzła Białystok Południe do miejscowości Ploski nad Narwią.

– Całość trasy będzie w przekroju dwujezdniowym dwupasmowym, a na odcinku od Dobrzyniewa włącznie do węzła Białystok Zachód wstępne prognozy ruchu wskazują na przekrój z rezerwą na trzeci pas – mówi Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do podpisania umów ma dojść do końca października. Prace na tych odcinkach mają się zaś zakończyć do końca 2024 roku.

Odcinki S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód oraz Białystok Południe – Ploski są elementem przyszłego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. Jednocześnie są przedłużeniem tzw. Południowej Obwodnicy Białegostoku: Krynice – Dobrzyniewo – Białystok w kierunku na północ i zachód od miasta oraz Białystok Południe – Ploski na południe od Białegostoku, w stronę Lublina. (mt/mc)