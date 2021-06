Od poniedziałku będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu „Nasz zabytek”

Czerwiec 4, 2021

źródło: Fundacja Most the Most

Podlaskie zabytki, które wymagają rewaloryzacji można zgłosić do programu pilotażowego Fundacji Most the Most.

Od najbliższego poniedziałku (7.06) do 5 lipca będą przyjmowane zgłoszenia do projektu pod hasłem: „Nasz zabytek”. Następnie uczestnicy konkursu zaproponują, jak zwycięski obiekt może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Na ten cel fundacja przekaże dofinansowanie w wysokości do miliona złotych. Właściciel przeznaczy dotację na rewitalizację i na dostosowanie obiektu do wybranej funkcji społecznej.

Do konkursu można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiego rejestru lub gminnej ewidencji, będące własnością publiczną.

Udział w konkursie – krok po kroku

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca – 5 lipca 2021 r.)

• Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.

• Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

• Zrób zdjęcie zabytku.

• Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji: www.mostthemost.pl

Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

II Konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (nabór zgłoszeń w sierpniu przez 4 tygodnie)

• Wykreuj pomysł w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?

• Opisz swój pomysł i uzasadnij zgodnie z kryteriami Konkursu: odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, potencjał społeczny, funkcjonalność, propozycja promocji wśród lokalnej społeczności, użyteczność i atrakcyjność w środowisku lokalnym, międzypokoleniowe zaangażowanie i współpraca.

• Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. (ea)