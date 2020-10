Podlaskie. NFZ zwiększy liczbę punktów typu drive thru

Październik 15, 2020

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

W Podlaskiem będzie więcej punktów pobrań wymazów na obecność koronawirusa. Te już istniejące wydłużą godziny swojej pracy.

– Na bieżąco reagujemy na pojawiające się potrzeby. Wykaz punktów oraz aktualizowana codziennie specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl – mówi Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy podlaskiego NFZ.

Obecnie w województwie podlaskim działają 22 punkty pobrań wymazów, w samym Białymstoku jest ich 6. W stolicy Podlasia znajdziemy je przy ul. Upalnej, ul. Złotej, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Żurawiej, ul. Waszyngtona i ul. Żeromskiego.

Od piątku (16.10) podlaski NFZ przejmie finansowanie mobilnych zespołów wymazowych (łącznie 11 zespołów), przeznaczonych do pobierania wymazów w domu pacjenta, który z uwagi na stan zdrowia nie może dostać się do drive thru. (mt/mc)