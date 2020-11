Podlaskie. Najlepsi uczniowie z regionu ze stypendium marszałka

Listopad 17, 2020

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Mają imponującą średnią ocen, mogą pochwalić się nagrodami w olimpiadach i konkursach wiedzy. Mowa o tegorocznych laureatach stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Każdy z nagrodzonych otrzyma po 4 tys. złotych.

Stypendia przyznano 22 osobom, choć ubiegało się o nie ponad 90 uczniów. Sama gala wręczenia stypendiów odbyła się online.

– Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, obostrzenie dotyczą nie tylko nauki w szkołach, ale również organizacji różnego rodzaju konkursów, olimpiad, które są wyznacznikiem tego aby móc ubiegać się o stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego. Dlatego nie jesteśmy do końca zadowoleni – zaznaczył marszałek – Mamy ogromną nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy, będziemy mogli nagrodzić więcej osób, a przede wszystkim spotkać się z laureatami już nie online, ale bezpośrednio – mówił marszałek Artur Kosicki.

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Maciej Kuliś – tegoroczny absolwent I LO w Łomży.

– Dla każdego z nas to stypendium jest ogromną pomocą i inspiracją do dalszych działań. Myślę, że to są dobrze zainwestowane pieniądze, w dobrą przyszłość nie tylko naszą, ale też całego społeczeństwa – mówił stypendysta.

Budżet tegorocznych stypendiów marszałka za szczególne osiągnięcia w nauce to blisko 90 tys. złotych. (mt/mc)