Podlaskie. Na granicy z Litwą zatrzymano 11 nielegalnych migrantów

Czerwiec 14, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

Podlascy pogranicznicy zatrzymali kolejne dwie grupy cudzoziemców, którzy nielegalnie dostali się do Polski. To obywatele Iranu i Syrii – w sumie 11 osób.

W Augustowie funkcjonariusze Straży Granicznej z miejscowej placówki zatrzymali do kontroli busa Renault Trafic na polskich numerach rejestracyjnych. Oprócz kierowcy – obywatela Ukrainy, samochodem podróżowało siedmiu obywateli Iranu. Okazało się, że pasażerowie (mężczyźni w wieku 20-37) nie posiadają dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Cudzoziemcy mieli przy sobie jedynie zaświadczenia o tymczasowym pobycie w ośrodku dla cudzoziemców na Litwie. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Iranu zostali zatrzymani, następnie po wykonaniu niezbędnych czynności przekazani stronie litewskiej.

33-letniemu kierowcy przedstawiono zarzuty za zorganizowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze zaproponowanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sejnach w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 tys. złotych. Dodatkowo w wyniku prowadzonych czynności zatrzymano drugiego z organizatorów – również obywatela Ukrainy, który został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Z kolei w zatrzymanym do kontroli samochodzie, na drodze krajowej numer 8, w okolicy miejscowości Milewo Zabielne funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili czworo obywateli Syrii. Cudzoziemcy (36-letnia kobieta z trójką dzieci) nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Ustalono, że przyjechali do Polski z Litwy, gdzie przebywali w jednym z tamtejszych ośrodków dla cudzoziemców. Po wykonaniu niezbędnych czynności cudzoziemcy zostali przekazani służbom litewskim. Kierowca – obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty za ułatwienie innym osobom nielegalnego przekroczenia granicy za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. (mt)