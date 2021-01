Podlaskie. Miody z województwa z szansą na lepszą promocję

Styczeń 14, 2021

fot. Marcin Nawrocki/UMWP fot. Marcin Nawrocki/UMWP

Urząd Marszałkowski będzie identyfikował wizualnie regionalne miody. Podlascy pszczelarze mogą się ubiegać o specjalne etykiety z napisem „Miód podlaski”, a także o pikselowe banderole nawiązujące do logo Podlaskiego – „pikselowego” żubra.

– Zależało nam, aby doskonałej jakości miody z Podlaskiego były łatwo dostrzegalne dla klienta, a jednocześnie, aby pszczelarze uzyskali dostęp do bardzo prostego i wiarygodnego systemu promocji i ochrony – wyjaśnia Stanisław Derehajło, wicemarszałek Województwa Podlaskiego. – Każdy, kto kupi „Miód podlaski” z naszą etykietą ma pewność, że nabywa produkt od lokalnego pszczelarza, który sam doglądał swych pszczół. Każdą pasiekę odwiedzają nasi pracownicy, a wyniki wizytacji będą dostępne na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – dodaje.

Nabór zainteresowanych potrwa do 15 lutego. Każdy pszczelarz z regionu wprowadzający miód do sprzedaży, który będzie zainteresowany taką promocją swoich produktów, może uzyskać zestawy etykiet w liczbie do 2 tys. sztuk. Zgłaszać się można tutaj. (mt/mc)