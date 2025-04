Podlaskie: Miliony na modernizację wiejskich dróg. Siedem samorządów z dofinansowaniem z PROW

23 kwietnia, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 20,5 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) trafi do siedmiu samorządów w województwie podlaskim na modernizację dróg lokalnych. W środę, 23 kwietnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy w tej sprawie. Dodatkowe środki mają znacząco poprawić komunikację międzygminną, a także komfort życia mieszkańców wsi. Łączna wartość inwestycji, z wkładem własnym gmin i powiatów, wyniesie około 35,5 mln zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera lokalne inwestycje

Środki pochodzą z dodatkowej puli funduszy z perspektywy PROW 2014–2020, które województwo podlaskie otrzymało decyzją Ministerstwa Rolnictwa. Łącznie w ramach naboru z 2022 roku dofinansowanie otrzymały 47 inwestycji na kwotę 114 mln zł.

– To kolejne pieniądze, które realnie zmieniają życie mieszkańców mniejszych miejscowości i poprawiają dostępność komunikacyjną regionu – podkreślił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podczas konferencji prasowej.

Które gminy otrzymały dofinansowanie?

Wśród beneficjentów znalazły się m.in. samorządy z terenów przygranicznych, które szczególnie odczuwają eksploatację infrastruktury drogowej przez intensywny ruch wojskowy.

🔹 Gmina Szudziałowo

Inwestycja : modernizacja 1 km drogi gminnej w miejscowości Ostrów Nowy

Dofinansowanie: ponad 800 tys. zł

🔹 Powiat sokólski

Inwestycja : budowa 4,1 km drogi Bogusze–Gilbowszczyzna , łączącej gminy Sokółka i Janów

Dofinansowanie: ok. 4,6 mln zł

🔹 Gmina Zabłudów

Inwestycja : remont drogi Ryboły–Kaniuki , w południowej części gminy

Dofinansowanie: ok. 3,3 mln zł

Wspólny cel: lepsza jakość życia i rozwój regionu

Podpisane umowy to kolejny krok w stronę wyrównywania szans mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości. Modernizacja dróg pozwoli na:

sprawniejszy transport lokalny i regionalny ,

lepsze skomunikowanie obszarów przygranicznych ,

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ,

rozwój turystyki i lokalnej gospodarki.

Wkład własny samorządów do realizacji inwestycji wynosi łącznie ok. 15 mln zł, co pokazuje, że lokalne władze są zdeterminowane, by aktywnie inwestować w infrastrukturę wiejską.

(pc)