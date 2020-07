Podlaskie. Mammobusy znowu wyruszyły w trasę

Lipiec 1, 2020

źródło: NFZ źródło: NFZ

Po przerwie spowodowanej pandemią znowu można korzystać z badań mammograficznych w mammobusach. W lipcu w naszym regionie zaplanowanych jest prawie 60 postojów mobilnych pracowni.

Dane są alarmujące – tylko niespełna 40% Podlasianek robi mammografię. A przecież to badanie profilaktyczne może uratować życie.

– Nowotwór piersi to wciąż główny zabójca Polek, co roku zabiera ponad 6 tysięcy pań. Tylko wcześnie wykryty nowotwór jest wyleczalny – mówi Małgorzata Jopich z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Mammografia to badanie dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonały go w ciągu ostatnich dwóch lat oraz kobiet, które otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy. Aby je wykonać, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się – na przykład do mammobusu. Badanie można wykonać również w sześciu pracowniach stacjonarnych w województwie podlaskim (trzech w Białymstoku i po jednej w Suwałkach, Łomży i Zambrowie). (mt/mc)