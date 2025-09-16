Podlaskie ma 11 nowych rezerwatów przyrody i trzy powiększone

16 września, 2025

Fot. Małgorzata Turecka Fot. Małgorzata Turecka

To historyczny moment dla ochrony przyrody w regionie. Województwo podlaskie wzbogaciło się o 11 nowych rezerwatów, a trzy już istniejące – Kozi Rynek, Bartoszycha i Stara Dębina – zostały powiększone. Zarządzenia w tej sprawie podpisano w Rezerwacie Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej.

Nowe rezerwaty obejmują m.in. Źródliska nad Szeszupą w powiecie suwalskim, Połomin i Romanówkę w powiecie sokólskim czy Osadę Wydmową w powiecie zambrowskim. To miejsca, gdzie chronione są starodrzewy dębowe, źródliska rzek, unikalne siedliska przyrodnicze oraz bogata fauna – w tym bocian czarny i orlik krzykliwy. Łącznie lista obejmuje 14 obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Proces przygotowania nowych rezerwatów trwał wiele lat. Biolodzy i specjaliści tworzyli dokumentację nawet przez kilkanaście sezonów. Efektem jest powrót do intensywniejszego wyznaczania rezerwatów – do 2023 roku w Podlaskiem przez 15 lat powstał tylko jeden taki obszar.

W planach jest również stopniowe udostępnianie rezerwatów w celach rekreacyjnych. Oznacza to wyznaczenie szlaków turystycznych czy możliwość zbioru runa leśnego na większych powierzchniach.

Lista nowych rezerwatów: Źródliska nad Szeszupą, Sawonia Mostek, Borsuki, Czarna Rzeczka, Połomin, Romanówka, Sokoli Las, Swoboda, Świdziałówka, Łanga i Osada Wydmowa.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące kolejnych czterech rezerwatów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. (red.)