Podlaskie. Kwota nieaktywnych bonów turystycznych to prawie 29 mln złotych

Luty 16, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W woj. podlaskim zostało jeszcze do wykorzystania ponad 77 tys. bonów turystycznych. To zarówno liczba aktywowanych już bonów, ale nie do końca niewykorzystanych, jak i nieaktywowanych.

– Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma na swoim profilu PUE, wystarczy zalogować się i przejść na zakładkę bon turystyczny, a następnie go aktywować. Po aktywacji można już płacić za wypoczynek czy usługę hotelową bonem, można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W województwie podlaskim przyznano ponad 122 tys. bonów, w stu procentach wykorzystano już 44,3 tys. bonów. Wśród pozostałych bonów, ponad 38 tys. nie zostało jeszcze aktywowanych, co oznacza, że rodzice nie pobrali ich na swoim profilu PUE. Kwota nieaktywnych bonów to prawie 29 mln złotych.

Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może być zrealizowana nawet po tej dacie. (mt)