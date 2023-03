20 marca, 2023

Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Poprzednia szefowa tej instytucji – Barbara Bojaryn-Kazberuk – złożyła rezygnację.

Kandydaci na stanowisko dyrektora PIK-u mogą składać oferty do 19 kwietnia. Muszą mieć wykształcenie wyższe (magisterskie), najlepiej o profilu artystycznym, co najmniej 5-letni staż pracy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Kandydaci na to stanowisko muszą także przedstawić plan działalności instytucji obejmujący okres 7 lat, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku PIK-u.

Wyboru nowego szefa instytucji dokona komisja konkursowa. Poprzednia dyrektor w lutym złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i przeszła do Muzeum Podlaskiego, gdzie została zastępcą dyrektora ds. administracyjnych. (mt)