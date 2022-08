Podlaskie. Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny

Sierpień 4, 2022

Do 4 września można zgłaszać do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej atrakcyjne i przyjazne dla turystów produkty turystyczne z naszego województwa. Mogą to zrobić stowarzyszenia, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego.

Do udziału w konkursie można zgłosić produkty turystyczne w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, impreza turystyczna/pakiet usług turystycznych, obiekt, szlak, miejsce/obszar.

– Konkurs ma na celu wyłonienie innowacyjnych, interesujących, ciekawych produktów turystycznych, które mają zachęcić do odwiedzenie naszego województwa – mówi Ewa Packiewicz z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Niestety, turyści nie mogą zgłosić propozycji, mogą to zrobić regionalne i lokalne organizacje turystyczne, twórcy produktów turystycznych, jednostki samorządu, stowarzyszenia, jak i przedsiębiorcy turystyczni.

Nagrodą główną w konkursie dla produktu turystycznego, który w etapie ogólnopolskim został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej” będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w 2023 roku. Zwycięzcy regionalnego etapu konkursu otrzymają Certyfikaty Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zaś zwycięzcy ogólnopolskiego etapu – Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej.

W naszym regionie jest już kilka takich wyróżnień. – W kategorii „Złoty Certyfikat POT” mamy tylko jednego zwycięzcę – w 2009 wygrał Kanał Augustowski – Szlak Papieski, w ubiegłym roku Tykocin – Pomnik Historii uzyskał Certyfikat POT, zaś w 2018 roku Korycin – Park Kulturowy Milewszczyzna otrzymał certyfikat specjalny jako produkt turystyczny w tej kategorii – wylicza Ewa Packiewicz.

4 września kończy się regionalny etapu konkursu (zakończenie naboru zgłoszeń), 16 września mija termin nadsyłania zgłoszeń przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną do Polskiej Organizacji Turystycznej, a 19 września rozpoczyna się ogólnopolski etapu konkursu. Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się na przełomie października i grudnia br. (at)