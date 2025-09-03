Podlaskie: kolumny wojskowych pojazdów na ulicach – to tylko ćwiczenia

3 września, 2025

źródło: canva źródło: canva

Na terenie województwa podlaskiego w najbliższych tygodniach mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch wojskowych pojazdów. To efekt ogólnopolskich ćwiczeń „Żelazny Obrońca 25”, które potrwają do końca września. Ćwiczenia mają charakter defensywny i angażują wszystkie rodzaje sił zbrojnych Polski – Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Specjalne oraz Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Część manewrów odbywa się na terenie województwa podlaskiego, gdzie w działaniach biorą udział żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich zadaniem jest m.in. zapewnienie swobody manewru wojskom operacyjnym, współdziałanie z wojskami operacyjnymi na OSPWL Orzysz, wsparcie działań regulacji ruchu realizowanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową oraz ochrona miejsc postoju i odpoczynku podczas przemieszczania Związków Taktycznych.

Cele ćwiczeń „Żelazny Obrońca 25”

Głównym celem manewrów jest sprawdzenie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP w środowisku wielodomenowym oraz przetestowanie zdolności do odstraszania i obrony terytorium Polski. Ćwiczenia mają także pokazać jedność i profesjonalizm wojsk sojuszniczych NATO oraz zwiększać zdolności bojowe polskich sił zbrojnych.

Nad przebiegiem ćwiczeń czuwa Sztab Generalny Wojska Polskiego, a za ich realizację odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolumny wojskowe na drogach Podlasia

Podczas ćwiczeń na drogach województwa podlaskiego pojawią się kolumny wojskowych pojazdów liczące od sześciu pojazdów wzwyż. Wszystkie pojazdy poruszają się na włączonych światłach, a każda kolumna jest oznakowana: pierwszy pojazd ma niebieską chorągiewkę, ostatni – zieloną, natomiast pojazd otwierający i zamykający grupę posiada pomarańczową tablicę z symbolem trzech ciężarówek.

Dodatkowo przy drogach mogą pojawić się żółte znaki wojskowej klasy obciążenia, które dotyczą jedynie kierowców wojskowych – dla kierowców cywilnych nie mają one znaczenia.

Apel do mieszkańców

Wojsko apeluje do mieszkańców regionu o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani terminów przejazdu wojskowych kolumn i statków powietrznych. Jest to ważne dla bezpieczeństwa żołnierzy oraz prawidłowego przebiegu operacji wojskowych.