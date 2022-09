Podlaskie. Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 668 przekazany do użytku

Wrzesień 21, 2022

fot. UMWP fot. UMWP

Kierowcy mogą już jeździć zmodernizowanym fragmentem trasy wojewódzkiej przebiegającej przez wieś Mścichy w gm. Radziłów. To jedna z głównych dróg dojazdowych do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Modernizacja dwukilometrowego odcinka trasy nr 668 kosztowała niemal 2,5 mln złotych i w całości została sfinansowana ze środków własnych województwa podlaskiego. Teraz trasa jest równa i bezpieczna.

W ostatnich 10 latach zmodernizowany został fragment tej trasy od Piątnicy przez Jedwabne do Przytuł, ale dalszy odcinek, w stronę Osowca-Twierdzy cieszył się złą sławą jednej z najbardziej zdegradowanych dróg wojewódzkich.

Na całej drodze między Piątnicą a Osowcem pozostały jeszcze do remontu dwa odcinki liczące ok. 3 kilometrów w rejonie miejscowości Karwowo i Chrzanowo oraz około kilometra w Klimaszewnicy, które to zadanie ma być sfinansowane z programu Polski Ład. (mt)