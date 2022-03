Podlaskie. Kolejny konkurs na dyrektora szpitala psychiatrycznego w Choroszczy

Marzec 11, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Oferty można składać do końca marca.

Kwalifikacje wymagane od kandydata, to m.in.: wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał bowiem bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej. W związku z tym Zarząd Województwa był zobowiązany ogłosić kolejny konkurs.

Aktualnie obowiązki dyrektora placówki pełni Bogdan Minkiewicz. Funkcję tę sprawuje od sierpnia zeszłego roku, kiedy odwołano dyrektor Ewę Zgiet. (mt)