Podlaskie. Kolejne szpitale w programie profilaktyki raka jelita grubego

Grudzień 22, 2022

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Podlaski NFZ podpisał trzy kolejne umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w regionie. Z darmowych badań będzie można skorzystać w Białymstoku, Łomży i Łapach.

Umowy podpisano z: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, Fundacją „Pomóż im” w Białymstoku oraz Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Łącznie w województwie podlaskim program badań przesiewowych raka jelita grubego realizuje już 5 podmiotów medycznych, ale pacjenci do dyspozycji mają 6 miejsc.

– Z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym mamy umowy na dwa miejsca realizacji świadczeń przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Żurawiej. Celem zwiększenia dostępności do badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego województwa prowadzimy kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację programu w powiecie białostockim i augustowskim. Liczba podmiotów może się więc zwiększyć – mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Na badanie nie trzeba skierowania, a wykonanie kolonoskopii jest możliwe w znieczuleniu.

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. To niezwykle podstępny nowotwór. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Z badań przesiewowych można skorzystać w: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A (tel. do rejestracji 85 831 84 30), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 (tel. do rejestracji 85 831 64 94), Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 (tel. do rejestracji 85 664 68 88), w Fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 33 (tel. do rejestracji 609 230 120), Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23 (tel. do rejestracji 85 814 24 12) oraz Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 (tel. do rejestracji 86 473 32 46). (mt)