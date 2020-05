Podlaskie. Kolejne postojowe już na kontach przedsiębiorców

Maj 15, 2020

źródło: ZUS

ZUS wypłacił kolejne postojowe. Na konta przedsiębiorców w Podlaskiem trafiło prawie 17 mln złotych.

– Świadczenia otrzymało prawie 8,6 tys. przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Zdecydowana większość bo aż 90% trafiła na konta właścicieli firm. Ta transza jest największa i zapewne do wielu oczekujących właśnie dzisiaj dotrą przelewy bankowe – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Urzędnicy dokładają wszelkich starań, by wypłaty realizowane były możliwie jak najszybciej. Składając dokumenty on-line przez Platformę Usług Elektronicznych unikamy wielu błędów. Wnioski te trafiają do dosłużenia szybciej. Jednak nie jest to ulubiona przez podlaskich klientów forma kontaktu z urzędem. Z możliwości wypełnienia wniosku w domowym zaciszu i przekazania go bez zbędnej wizyty w ZUS korzysta zaledwie 40 % mieszkańców naszego województwa. ZUS przypomina o starannym wypełnianiu wniosków. Usprawni to przebieg wypłaty.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Z kolei ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub w marcu bieżącego roku.

W sumie do tej pory w Podlaskiem ZUS wypłacił już 32 mln złotych świadczenia postojowego. (mt/mc)