Podlaskie. Kolejne inwestycje zostaną zrealizowane dzięki dotacjom z Funduszu Gmin i Powiatów

Kwiecień 21, 2022

Będą między innymi przebudowane drogi, zmodernizowana infrastruktura sportowa, wyremontowany zostanie również szpital – w sumie siedem samorządów z regionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji, o znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Pieniądze, w wysokości ponad sześciu milionów złotych, pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.

– Bardzo duże jest zainteresowanie gmin, powiatów tym wsparciem. Dlatego widzimy, że te pieniądze są bardzo potrzebne na działania sportowo-rekreacyjne, kulturalne, oświatowe, ochronę zdrowia. Nie widzimy przeciwwskazań do tego, aby to co gminom jest potrzebne nie dofinansować przez samorząd województwa – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Dotacje zostały przyznane w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, który jest inicjatywą samorządu województwa podlaskiego.

Fundusz utworzono w 2021, a jego tegoroczny budżet wynosi 20 milionów złotych. (ea)