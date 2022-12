Podlaskie. Kolejna część trasy Via Baltica oddana do użytku kierowców

Ekspresowo dojedziemy już na Litwę. W czwartek (22.12) do użytku kierowców oddano 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 Suwałki-Budzisko. To ważny fragment międzynarodowego szlaku transportowego Via Baltika.

Trasa Suwałki-Budzisko ma teraz standard drogi ekspresowej – po dwie jezdnie w każdą stronę, dwa węzły komunikacyjne: Suwałki Północ i Szypliszki. Są też dwie pary miejsc obsługi podróżnych (tzw. MOP-ów) w Żubrynie i Budzisku. Przebudowano drogi lokalne i wojewódzkie. Powstały 34 obiekty inżynieryjne, m.in. przejścia dla zwierząt, estakady i wiadukty.

Koszt budowy odcinka Suwałki-Budzisko to łącznie 1,4 mld złotych. Budowa całej inwestycji jest współfinansowana ze środków europejskich.

– W tym roku udostępniliśmy kierowcom ponad 47 km trasy Via Baltica. To dzisiejszy odcinek i oddany we wrześniu ponad 23-kilometrowy fragment Szczuczyn – Ełk Południe. Kolejne trzy odcinki Via Baltica o łącznej długości 55 km są w realizacji. W przyszłym roku ukończymy znaczą ich część, bo ponad 42 kilometry. Planujemy, że 2024 roku kierowcy przejadą już całą Via Batlicą na terenie Polski – powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Via Baltica to droga międzynarodowa łącząca zachód i południe Europy z krajami bałtyckimi. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km. (mt)