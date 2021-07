Podlaskie. Kokaina w bagażniku auta

Lipiec 27, 2021

Przemyt kokainy o wartości ponad 1 mln złotych udaremnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Narkotyki przewoził 40-letni obywatel Litwy.

– W miniony weekend funkcjonariusze pełniący służbę w Suwałkach przystąpili do kontroli samochodu osobowego marki Citroen. Podczas przeprowadzanych czynności w pojeździe ujawniono dwa pakunki z białą substancją w postaci proszku. Użyty narkotester wykazał, że jest to kokaina. Pojazd skierowano do szczegółowej kontroli w trakcie której ujawniono skrytkę konstrukcyjną, a w niej ukryte narkotyki – informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W sumie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 3,5 kg kokainy o wartości ponad 1 mln złotych.

40-letni mężczyzna został zatrzymany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełniony czyn grozi mu nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. (mt)