Podlaskie Kino Plenerowe. Pierwszy pokaz 21 sierpnia

Sierpień 18, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Podlaskie kino plenerowe wyrusza w trasę. Filmy będą wyświetlane w ośmiu miejscowościach.

Jako pierwsi, bo już w najbliższy piątek (21.08), produkcje w plenerze będą mogli zobaczyć mieszańcy Wysokiego Mazowieckiego. Marszałek Artur Kosicki podkreśla, że kino plenerowe ma dać mieszkańcom województwa chwilę wytchnienia od epidemii koronawirusa.

– Bardzo dużo sygnałów ze strony mieszkańców do nas dochodziło, że izolacja związana z epidemią koronawirusa jest trudna do przejścia.A ludzie chcą pobyć razem, na świeżym powietrzu, trochę się rozerwać, stąd pomysł podlaskiego kina plenerowego – dodawał marszałek.

Kino plenerowe w Białymstoku zagości 4 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Od 18.00 zostaną wyświetlone dwa filmy „Aquman”, a następnie „Narodziny gwiazdy”. Produkcje będzie można oglądać z samochodu, albo na leżakach, które będą przygotowane.

– Kino plenerowe to taki rodzaj rozrywki, który sprawdza się w każdych okolicznościach, zwłaszcza w czasie epidemii. Kino samochodowe stwarza pewne warunki lekkiego odosobnienia, bo każdy siedzi w swoim aucie, a jeśli siedzi na leżaku, to w odpowiedniej odległości od siebie. Ta inicjatywa to strzał w dziesiątkę i cieszę się, że nasza uczelnie może w niej uczestniczyć – mówił rektor PB prof. Lech Dzienis.

Kino plenerowe odbędzie się również w Sokółce, Łapach,Tykocinie, Supraślu, Augustowie i Kolnie i potrwa do 6 września. (ea/mc)