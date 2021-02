Podlaskie. Jest już lista wniosków do oceny w konkursie na kapitał obrotowy

Luty 18, 2021

875 wniosków z ponad 2 tysięcy złożonych przeszło do oceny w ramach konkursu o dofinansowanie z funduszy unijnych na tzw. kapitał obrotowy. Aby starać się o finansowe wsparcie przedsiębiorcy musieli wykazać spadek obrotów o co najmniej 40 procent. Wnioski, które przeszły do oceny wykazują mniejsze wpływy od 66,4 do nawet 100 procent.

Przedsiębiorcy, których wnioski znalazły się na liście, do poniedziałku (22.02) muszą dostarczyć wymagane dokumenty. Chodzi o dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej wraz z załącznikami. Dokumenty można dosłać również pocztą, wtedy decyduje data nadania.

– Bardzo chcielibyśmy przyznać dofinansowanie wszystkim przedsiębiorcom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione. Wiemy, w jak ciężkiej znaleźli się sytuacji, dlatego od początku pandemii, poprzez Podlaski Pakiet Gospodarczy, pomagamy firmom. Mogę zapewnić, że nadal będę się starał, aby pula dla przedsiębiorców, zarówno w tej, jak i nadchodzącej perspektywie finansowej była jak największa – powiedział marszałek województwa, Artur Kosicki.

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. W puli do podziału jest 25 mln złotych. Lista wniosków do oceny dostępna jest tutaj. (mt/mc)