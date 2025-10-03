Podlaskie inwestuje 52 mln zł w ochronę bioróżnorodności!

3 października, 2025

Województwo podlaskie rozpoczyna realizację strategicznego projektu dotyczącego ochrony bioróżnorodności i krajobrazu. Inwestycja o wartości ponad 52 milionów złotych w 85% finansowana jest ze środków unijnych. To największe w regionie przedsięwzięcie ekologiczne, które obejmie działania parków krajobrazowych, uczelni wyższych oraz samorządu.

Ochrona przyrody w województwie podlaskim – projekt do 2029 roku

Projekt „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego” potrwa do końca 2029 roku. Jego celem jest zabezpieczenie zasobów przyrodniczych, rozwój edukacji ekologicznej oraz poprawa warunków życia rzadkich gatunków.

Koordynatorem działań jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a partnerami projektu m.in.:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ,

Suwalski Park Krajobrazowy ,

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi ,

Politechnika Białostocka ,

Uniwersytet w Białymstoku.

Najważniejsze działania w projekcie:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

opracowanie nowego planu ochrony na kolejne 20 lat,

ochrona siedlisk płazów, nietoperzy i motyli,

inwentaryzacja przyrodnicza i digitalizacja danych w systemie GIS.

Suwalski Park Krajobrazowy

budowa Centrum Ochrony Bioróżnorodności w miejscu dawnego młyna,

stworzenie banku nasion i okazów roślin,

renowacja rzeki Czarnej Hańczy i budowa przepławki,

ochrona muraw kserotermicznych i torfowisk,

wykup gruntów pod nowe rezerwaty.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

rozwój infrastruktury turystycznej przyjaznej przyrodzie,

przebudowa i rozbudowa ośrodka rehabilitacji ptaków i dzikich zwierząt,

modernizacja sal edukacyjnych z pełnym dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Politechnika Białostocka

utworzenie Podlaskiego Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin ,

bank polowy roślin zagrożonych,

pierwszy w Polsce Bank Kultur Grzybowych,

wydanie monografii naukowych o florze i grzybach Podlasia.

Uniwersytet w Białymstoku

stworzenie Parku Bioróżnorodności na kampusie,

prezentacja rodzimych gatunków roślin, krzewów i grzybów,

działania edukacyjne i warsztaty dla mieszkańców i studentów.

Granty i edukacja ekologiczna

W ramach projektu przeznaczono 3 miliony złotych na granty dla szkół, urzędów i organizacji społecznych. Co istotne, będą one w pełni finansowane, bez wkładu własnego beneficjentów. Pierwsze konkursy grantowe planowane są już na listopad 2025 roku.

Projekt zakłada również szeroką ofertę szkoleń, warsztatów i wydarzeń edukacyjnych, aby podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców regionu.

