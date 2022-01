Podlaskie. Gminy nagrodzone w konkursie „Rosnąca Odporność”

Styczeń 12, 2022

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Podlaskie samorządy dostaną pieniądze za podnoszenie liczby mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19. W ramach konkursu „Rosnąca Odporność” trafi do nich łącznie prawie 25 mln złotych.

Na pieniądze mogą liczyć 42 samorządy. Te z najlepszym wskaźnikiem procentowym w danym powiecie dostaną 1 mln złotych. Gmina z drugim wynikiem – 500 tys. złotych, a z trzecim 250 tys. złotych.

Wojewoda Bohdan Paszkowski przypomniał, że województwo podlaskie wciąż należy do tych regionów, gdzie zaszczepionych jest najmniej mieszkańców w Polsce i sytuacja jest z tego powodu niezadowalająca. Aktualnie zaszczepionych jest ok. 46 proc. mieszkańców regionu.

– O konieczności szczepień świadczą informacje, które napływają ze szpitali w naszym regionie i w kraju – zdecydowana większość pacjentów jest niezaszczepiona, to te osoby zakażenie przechodzą najciężej. I to, co nas ostatnio niepokoi to duża liczba zgonów spowodowanych lub do których przyczynił się koronawirus. Odchodzą od nas również głównie osoby niezaszczepione – podkreślił wojewoda.

W województwie podlaskim potwierdzono dotąd 19 przypadków Omikrona. (mt)