Podlaskie. Działacze PiS-u promują Polski Ład

Maj 20, 2021

Podlascy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zainaugurowali w Białymstoku cykl konferencji promujących program „Polski Ład”. Takie spotkania będą odbywały się w różnych miastach regionu.

Najnowsza inicjatywa rządu, to projekt zakrojony na szeroką skalę, z którego ma skorzystać wiele grup społecznych.

– Te działania muszą być rozpisane na wiele lat, bo nie da się wszystkiego zmienić w ciągu tygodnia czy miesiąca. Część tych zadań będzie realizowana już w najbliższym czasie, w postaci konkretnych ustaw. Te kilkaset miliardów złotych z Unii Europejskiej musi być dobrze wykorzystane, aby służyło równomiernemu rozwojowi państwa, aby wszystkie grupy społeczne mogły z tego rozwoju skorzystać – mówi przewodniczący podlaskich struktur PiS Dariusz Piontkowski.

Jedną z najistotniejszych zapowiedzi rządu jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. złotych, co oznacza nieopodatkowaną płacę minimalną, bo jak podkreśla Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, program jest skierowany głównie do najmniej zarabiających.

– Będziemy realizować nasze założenie podstawowe, którym jest zwiększenie zamożności Polaków. Wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego mogą spodziewać się wielkich korzyści płynących z Polskiego Ładu. Według naszych obliczeń zdecydowana większość regionu zyska na Polskim Ładzie. Naszym celem jest budowanie silnej klasy średniej – dodaje Adam Andruszkiewicz.

Według obietnic z Polskiego Ładu skorzystają rodziny z dwójką i więcej dzieci, emeryci, młode małżeństwa, wynajmujący i kupujący mieszkania czy studenci. (ea)