Podlaskie. Dotacje dla jednostek medycznych na zabezpieczenie sytuacji krytycznych

Marzec 30, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Placówki medyczne podległe samorządowi województwa otrzymają ponad 650 tys. złotych na zabezpieczenie sytuacji krytycznych. Dzięki przyznanym dotacjom kupią agregaty prądotwórcze i zbiorniki paliwa, a także uzupełnią sprzęt medyczny.

Najwięcej, bo ponad 290 tys. złotych otrzyma szpital psychiatryczny w Choroszczy na zakup aparatu do badania echo serca i trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego. Mają one zabezpieczać szpital na wypadek braku prądu lub wody.

Placówka posiada trzy agregaty prądotwórcze, które co prawda mają własne zbiorniki, ale ich pojemność pozwala na pracę agregatów przez 12 godzin. Dodatkowe zbiorniki, w których przechowywane i na bieżąco uzupełniane będzie paliwo, zapewnią dłuższe utrzymanie szpitalnego systemu zasilania w prąd i wodę.

Na dotacje mogą także liczyć: szpital wojewódzki w Suwałkach, ośrodek rehabilitacji w Suwałkach oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży. (mt)