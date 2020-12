Podlaskie. Do samotnych i chorych trafi kilka tysięcy paczek żywnościowych

Grudzień 23, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Epidemia koronawirusa nie wstrzymała ich działań, wręcz przeciwnie zainspirowała do stworzenia kolejnej akcji charytatywnej. Fundacja Hagia Marina zorganizowała inicjatywę pod hasłem: „Wigilijny stolik”, dzięki której do samotnych i chorych trafią paczki żywnościowe.

Akcja odbędzie się po raz pierwszy w województwie podlaskim, a impulsem do jej powstania była pandemia i chęć pomocy osobom, które zostały same w tym trudnym czasie.

– W ten sposób chcemy pokazać, że jesteśmy z osobami potrzebującymi, wykluczonymi społecznie, seniorami, a przede wszystkim jesteśmy z tymi, którzy święta spędzą na oddziale zakaźnym. Chcieliśmy nieco niestandardowo pokazać, że można być blisko osób potrzebujących, w symbolicznej formie. Zanim wybuchła epidemia często braliśmy udział w przygotowaniach wigilii dla samotnych, teraz nie możemy takich akcji organizować, więc chcemy zrobić chociaż tyle – mówił prezes Fundacji Hagia Marina Patryk Panasiuk.

W sumie do potrzebujących trafi 5 tysięcy paczek żywnościowych. Część zostanie przekazana na oddział zakaźny przy ul. Żurawiej. Kolejna partia zostanie rozwieziona przez wolontariuszy po całym województwie.

– Do osób indywidualnych paczki trafią na podstawie naszego rozeznania, współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich czy z Centrami Integracji Społecznej, jest to bardzo ważne, żeby faktycznie trafiły one do potrzebujących – dodawał Patryk Panasiuk.

Paczki z pierogami, rybą, kapustą i słodyczami mają trafić do potrzebujących jeszcze przed Wigilią, ich przygotowanie było możliwe dzięki wsparciu m.in. urzędu marszałkowskiego, gminy Supraśl, lokalnych restauracji.

Paczki ponownie będą rozwożone z okazji świąt Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym. (ea/mc)