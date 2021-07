Podlaskie. „Długimi” ostrzegał innych holując nietrzeźwego kierowcę

Lipiec 16, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

O tym, że ostrzeganie innych kierowców światłami przed patrolem policji jest wykroczeniem, przekonał się kierowca opla. Został ukarany mandatem w wysokości 200 złotych. Powód to niezgodne z przepisami użycie świateł drogowych.

Kierowca jechał z dozwoloną prędkością, jednak zanim zdążył minąć stojących funkcjonariuszy zaczął ostrzegać kierowców migając długimi światłami.

Jak informuje policja kierowca nie dość, że ostrzegał jadących przed patrolem to holował samochód z nietrzeźwym kierowcą. Kierowca holowanego samochodu miał we krewi ponad pół promila. 55-latek stracił prawo jazdy i teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. (mt)