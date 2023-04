Podlaskie. Blisko milion złotych dla klubów i stowarzyszeń sportowych

19 kwietnia, 2023

Osiem podlaskich klubów sportowych otrzymało dotacje z budżetu województwa. Łączna kwota wsparcia to blisko milion złotych.

Drużyny i kluby sportowe, reprezentujące różne dyscypliny w najwyższej klasie rozgrywek, dostały od 12 do 250 tys. złotych.

– Dziś przyznajemy wsparcie dla klubów, które uczestniczą w najwyższej klasie rozgrywek w różnych dyscyplinach. Są badmintoniści, przedstawiciele futbolu amerykańskiego, futsalu, siatkówki czy piłki nożnej. Także jak widać, że ten potencjał naszego regionu jest bardzo duży i to niezmiernie cieszy – powiedział marszałek województwa Artur Kosicki.

Najwięcej środków, 250 tys. złotych otrzymała Podlaska Federacja Sportu na dofinansowanie klubów za wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku.

– Te 250 tys. złotych trafi do 51 podmiotów, które startują w systemie sportu młodzieżowego. W niektórych klubach to pieniądze będą dołożone do transportu, w innych do wynagrodzeń trenerów, inni kupią sprzęt – mówił jej prezes, Paweł Skowroński.

Druga co do wielkości kwota, to jest 200 tys. złotych trafiła zaś do Lowlanders Białystok na szkolenia i rozwój drużyny w ramach Polskiej Futbol Ligi.

– W tym roku pierwsze dwa mecze wygraliśmy do zera, więc będziemy bronić tytułu mistrza Polski. Dzięki wsparciu zarządu województwa możemy ze spokojem przygotowywać się do rozgrywek, rozszerzać kadrę trenerską, zwiększać liczbę zawodników – wymieniał Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok.

Z kolei po 130 tys. złotych trafiło do Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” 2023 oraz do Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki na program „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”.

100 tys. złotych wsparcia otrzymał BS Futsal na organizację meczów i turniejów towarzyskich, 80 tys. złotych trafiło do UKS Hubal Białystok na organizację szkoleń sportowych w seniorskich grach zespołowych. Także 80 tys. złotych otrzymał Suwalski Klub Badmintona na upowszechnianie badmintona wśród mieszkańców województwa podlaskiego, a 12 tys. złotych przyznano Białostockiemu Klubowi Petanque na organizację szkoleń sportowych i udział w rozgrywkach I ligi. (mt)