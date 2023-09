Podlaskie. Blisko 22 mln złotych z KPO na rozwój kształcenia w regionie

26 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Niemal 22 mln złotych trafi na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim. Środki te mają zostać przeznaczone na badania, analizy i różnego rodzaju ekspertyzy, tak by dostosować programy kształcenia do wymagań pracodawców. Chodzi o szkoły wyższe, zawodowe, branżowe i technika.

– To dobra wiadomość dla gospodarki województwa podlaskiego, ponieważ bez szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego szczebla średniego, trudno jest rozwijać dobrobyt w naszym regionie. Jako Samorząd Wojewódzki cieszymy się, że tak znamienite uczelnie będą nam w tym pomagać – powiedział wicemarszałek województwa, Marek Olbryś. – To jest dobry element współpracy między oświatą, samorządem, gospodarką i ludźmi, którzy chcą w naszym regionie pracować i się rozwijać – dodaje.

Partnerami w projekcie są trzy podlaskie uczelnie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku i Akademia Łomżyńska. Koordynacją projektu zajmie się Wojewódzki Urząd Pracy. Powstałe opracowania będą dostępne dla mieszkańców, tak by każdy chętny mógł z nich skorzystać. Ma to przyczynić się do najefektywniejszego pozyskania funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej.

Uczelnie żywo zainteresowane są udziałem w tym programie, bo dla nich rozwój szkolnictwa średniego szczebla ma ogromne znaczenie ze względu na rekrutacje na studia w najbliższych latach.

– Będziemy mogli bardziej kompatybilnie spojrzeć na to, co dzieje się na rynku szkół średnich i jak wygląda szkolnictwo zawodowe. Będziemy też patrzeć na to pod jakim kątem my możemy się dostosować do tego, żeby tym młodym ludziom po zakończeniu szkoły średniej zaoferować chociażby inne kierunki studiów czy możliwości szkoleń, innego typu nauki. Mam pewność, że po tych kilku latach te nasze badania przysłużą się temu, żeby ten rynek szkolnictwa i rynek pracy, dostosowanie tych dwóch elementów, wyglądało jak najlepiej – mówił prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak swoją rolę w projekcie widzi Politechnika Białostocka?

– Nasi specjaliści przeanalizują wojewódzki rynek pracy, przeanalizują potrzeby naszych wojewódzkich biznesów i na podstawie tych danych postaramy się modyfikować istniejące programy studiów, tak żeby dostosować nowego absolwenta do zmieniających się warunków pracy. Na bazie tych danych, które zostaną pozyskane w trakcie tych badań, zostaną opracowane nowe programy studiów, przygotujemy dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku ofertę edukacyjną, np. w ramach studiów podyplomowych – mówił prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

– Mam nadzieję, że przeprowadzone analizy i badania dadzą nam pewne wskazówki do tego, żeby to kształcenie zawodowe w naszym regionie było na lepszym poziomie, że rozwiążemy problemy, które być może system kształcenia zawodowego ma. Być może pojawią się też pomysły na to jak lepiej dopasować system kształcenia zawodowego na poziomie średnim, ale też ofertę edukacyjną uczelni wyższych – podsumowywał prof. Dariusz Surowik, rektor Akademii Łomżyńskiej.

Pieniądze na realizację tego programu pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt ma być realizowany do 2026 roku. (mt)