Podlaskie. Bielszczanin oszukany metodą „na zdalny pulpit”

Czerwiec 29, 2021

źródło: KWP Białystok

Ponad 70 tys. złotych stracił mieszkaniec Bielska Podlaskiego, który dał się nabrać oszustom. Mężczyzna zainstalował podany przez przestępców program i w ten sposób udostępnił im dane do konta.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na rynku kryptowalut. Znalazł w Internecie ofertę i zalogował się w wybranej witrynie. Wkrótce skontaktował się z nim fałszywy konsultant z dalszymi wskazówkami. Za jego namową bielszczanin zainstalował na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi urządzenia AnyDesk i zalogował się do swojego konta bankowego. W ten sposób mężczyzna dał przestępcom dostęp do swojego konta.

Przez kilka następnych tygodni 48-latek, przekonywany przez rzekomego konsultanta o dużych zyskach z prowadzonych transakcji, wielokrotnie przelewał na konto oszustów pieniądze tytułem prowizji i podatków od zysków. Również sami oszuści wypłacili z jego konta pieniądze. Zanim mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą przestępców, stracił 71 tys. złotych. (mt)