Podlaskie. Będzie więcej wykonywanych testów na COVID-19. W tym celu powstało kolejne laboratorium

Maj 28, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

W województwie podlaskim powstało kolejne laboratorium, które będzie wykonywało testy na obecność koronawirusa.

Zlokalizowane zostało przy terenowym oddziale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łomży na prośbę wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.

– Ilość wykonywanych próbek jest oczywiście troską o nas wszystkich. Chcemy, żeby tych badań było jak najwięcej. Mam nadzieję, że dzięki kolejnemu laboratorium ilość badanych będzie coraz większa – dodawał Bohdan Paszkowski.

Zorganizowanie laboratorium było trudnym zadaniem, ponieważ sprzęt medyczny potrzebny do jego wyposażenia jest wyprzedany do jesieni. Ostatecznie udało się utworzyć placówkę, która kosztowała ponad milion złotych. Laboratorium będzie badało próbki personelu medycznego na obecność koronawirusa oraz pacjentów przyjmowanych do szpitali m.in. w Łomży.

– Mamy sto zleceń z samego szpitala, bo personel jest badany. Poza tym wiem, że ktoś, kto chce położyć się do szpitala, na izbie przyjęć, ma robione badanie na obecność COVID – 19. I dopiero wtedy jest hospitalizowany, gdy wynik jest ujemny. Wydaje mi się, że badania w łomżyńskim laboratorium będą wykonywane codziennie – mówił dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.

Laboratorium w Łomży ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, który będzie rozliczał wykonywane testy. (ea/mc)