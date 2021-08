Podlaskie awansowało w rankingu najbogatszych samorządów

Sierpień 20, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Województwo podlaskie jest coraz zamożniejsze – wynika z rankingu „Najbogatsze samorządy w 2020 roku” przeprowadzonego przez pismo „Wspólnota”. Nasz region awansował z 12 na 6 miejsce.

Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę dochody własne samorządu oraz otrzymane dotacje, a następnie podzielili dochody przez liczbę ludności województwa.

– Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką wzrostu. Mamy wytyczony kierunek rozwoju i on przyświeca naszym działaniom. Ten kierunek to konkurencyjna gospodarka, a co za tym idzie – rosnąca jakość życia – wyjaśnia marszałek Artur Kosicki. – Z tej drogi nie zepchnęła nas nawet pandemia, na którą zareagowaliśmy jako jedni z pierwszych. Utworzyliśmy Podlaski Pakiet Gospodarczy, by chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Na poprawę wyniku Podlaskiego wpłynęły przede wszystkim największe w historii dochody z podatku CIT, wynoszące 98 mln zł. Podlaski samorząd odnotował również większą niż planowano nadwyżkę operacyjną, czyli przewagę dochodu bieżącego nad wydatkami bieżącymi. (ea)