Podlaskie Athletics Team. Gwiazdy lekkoatletyki na stadionie w Suwałkach

Maj 10, 2022

Fot A. Topczewska Fot A. Topczewska

To będzie zupełnie nowe wydarzenie sportowe w regionie. W najbliższą niedzielę (15.05) w Suwałkach odbędą się zawody lekkoatletyczne Podlaskie Athletics Team z udziałem gwiazd podlaskiej i polskiej lekkoatletyki.

Mityng rozegrany zostanie w 13 konkurencjach lekkoatletycznych (biegi, skoki oraz rzuty) i potrwa około dwóch godzin. Zobaczymy m.in. Wojciecha Nowickiego, Pawła Fajdka, niestety Maria Andrejczyk, ze względu na plany i obowiązki treningowe, nie pojawi się na mityngu. Ale, jak obiecuje, będzie oglądać i trzymać kciuki.

– 15 maja zaczynamy od Suwałk, rodzinnej miejscowości Andrejczyk. Po raz pierwszy takie gwiazdy sportu zawitają do Suwałk. Podczas Podlaskie Athletics Team zobaczymy m.in. medalistów z Tokio, to Wojciech Nowicki, Natalia Kaczmarek, Karol Zalewski, Paweł Fajdek, Konrad Bukowiecki. Zapraszamy od godz. 13.00. Będzie 13 konkurencji (m.in. rzut młotem oszczepem, pchnięcie kulą, biegi) – wylicza Marcin Rosengarten, dyrektor Memoriału Kamili Skolimowskiej. I dodaje: – W przyszłości planujemy też zawitać do Białegostoku – rodzinnego miejsca Wojciecha Nowickiego i zorganizować mityng na białostockim stadionie.

Z PTA w Suwałkach cieszy się Maria Andrejczyk. – W Suwałkach zagości mityng z prawdziwego zdarzenia. Niestety, nie wystartuję w Suwałkach, w związku ze zmianą trenera i planami treningowymi, ale będę oglądać i kibicować, zwłaszcza Wojtkowi – zapewnia Maria.

I właśnie Wojciech Nowicki dziękował, za to, że w naszym regionie ważna staje się lekkoatletyka, że ruszają mitingi. – Mamy sporo młodych utalentowanych zawodników, którzy przejmą po nas pałeczkę. Cieszę się, że mityng jest organizowany w Suwałkach i mam nadzieję, iż podobne wydarzenie będzie organizowane w przyszłości w Białymstoku – mówił Nowicki.

Jest na to szansa, jak zapewniał marszałek Artur Kosicki i jednocześnie podkreślał, że Podlaskie Athletics Team to nie tylko zawody, ale też promocja województwa podlaskiego. (at)