Podlaskie. Areszt dla 68-latka za usiłowanie zabójstwa

Marzec 9, 2022

źródło: Podlaska Policja źródło: Podlaska Policja

Policjanci z Hajnówki zatrzymali 68-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna podczas libacji zaatakował swojego 67-letniego znajomego.

– Mężczyźni pili razem alkohol. Podczas biesiady poróżnili się poglądami i wtedy doszło do awantury. 68-latek zaatakował swojego gościa. Początkowo wielokrotnie uderzał go, kopał po całym ciele, a na koniec polewał wrzątkiem i dusił poduszką. Ciężko pobity 67-latek trafił do szpitala. Napastnik, 68-letni mieszkaniec gminy Narew, był agresywny również w stosunku do policjantów. Zaatakował jednego z nich, lecz szybko został obezwładniony. Trafił do policyjnego aresztu – informują policjanci.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 67-latka oraz wywierania wpływu na czynności policjanta. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany i spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu nawet dożywocie. (mt)