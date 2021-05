Podlaskie. 90% mieszkańców regionu rozliczyło się z podatku przez internet

Maj 18, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Co czwarty PIT w województwie podlaskim został złożony bez udziału podatnika. Do swojego zeznania w ogóle nie zajrzało 124 tys. Podlasian. To o 24 tys. więcej osób niż w roku ubiegłym.

Elektroniczna forma składania PITów jest dominującym sposobem rozliczeń już od kilku lat. W tym roku można było to zrobić przy użyciu prostej w obsłudze usługi Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, w której to KAS przygotowała wstępnie wypełnione PIT-y większości podatników.

Podatnicy mogli także korzystać z systemu e-Deklaracje, w którym sami od początku do końca wypełniali swoje zeznanie i przekazywali je elektronicznie do KAS. Oprócz wygody i bezpieczeństwa elektroniczna forma rozliczenia daje jeszcze jedną istotną korzyść – przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Urzędy skarbowe mają maksymalnie 45 dni na zwrot nadpłat z zeznań złożonych elektronicznie (w przypadku papierowych deklaracji jest to 90 dni).

– Ze wstępnych podsumowań podlaskiej KAS wynika, że urzędy skarbowe w naszego województwa zwróciły już na konta podlaskich podatników blisko 300 mln zł nadpłat wykazanych w złożonych zeznaniach – informuje rzecznik podlaskiej KAS, Radosław Hancewicz. (mt/mc)