Podlaskie. 39-letni mieszkaniec pow. sejneńskiego miał w domu blisko 25 kg marihuany

Wrzesień 13, 2022

źródło: KPP Sejny źródło: KPP Sejny

Policjanci z Sejn przejęli blisko 25 kilogramów marihuany o wartości ponad miliona złotych. Zarekwirowano także krzaki konopi w różnej fazie wzrostu.

Sejneńscy kryminalni ustalili, że 39-letni mieszkaniec powiatu sejneńskiego może posiadać narkotyki. W tym samym dniu, policjanci weszli jednocześnie na dwie posesje zajmowane przez mężczyznę. W domu na terenie powiatu sejneńskiego mundurowi znaleźli foliowe worki z suszem o łącznej wadze blisko 9 kilogramów. Narkotyki te ukryte były w biurku, a także w piwnicy. Tam też kryminalni zabezpieczyli nielegalną amunicję.

W drugim domu w powiecie sejneńskim, mężczyzna ukrywał kolejne narkotyki. Tym razem, było to 16 kilogramów suszu. Nieopodal zabudowań oraz na pobliskim polu kukurydzy policjanci ujawnili plantacje konopi. Rosło tam łącznie 16 roślin konopi w różnej fazie wzrostu. Miały one od 10 do 220 centymetrów wysokości.

Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Sejnach usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, nielegalnej uprawy konopi i posiadania amunicji bez zezwolenia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na 3 miesiące. (mt)