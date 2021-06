Podlaskie. 35.5 tysiąca mieszkańców regionu aktywowało bon turystyczny

Czerwiec 2, 2021

źródło: ZUS w Białymstoku

Polski Bon Turystyczny obowiązuje jeszcze do końca marca przyszłego roku. Program został uruchomiony z myślą o wakacjach czy feriach zimowych, ale możemy go wykorzystać chociażby podczas zbliżającego się długiego weekendu.

Bonem zapłacimy za usługi hotelarskie, wyjazdy, za wstęp do instytucji kultury czy obiektów sportowych. Skorzystamy z niego u przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu. Warto pamiętać, że nie wymienimy go na gotówkę i zrealizujemy jedynie na terenie kraju.

– Mieszkańcy województwa podlaskiego aktywowali 35,5 tys. bonów ze 110 tys. im przysługujących. Zrealizowali płatności bonami na łączną kwotę ponad 7,1 mln zł. W całości wykorzystano niespełna 6 tysięcy bonów. Do tej pory zgłosiło się ponad 22,6 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. W naszym regionie jest ich 399 – mówi rzecznik podlaskiego oddziału ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

Na jedno dziecko, do 18 roku życia, przysługuje bon w wysokości 500 zł. (ea)