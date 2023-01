Podlaskie. 2 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Styczeń 17, 2023

2 mln złotych trafią w tym roku na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w Podlaskiem. Samorządy o dotacje będą mogły się ubiegać od 23 stycznia do 24 lutego.

Maksymalna wartość dofinansowania to 70 tys. złotych. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

– Wsparcie z budżetu województwa przyczyni się do podniesienia stopnia przygotowania operacyjnego gminnych jednostek OSP z województwa podlaskiego oraz poprawy efektywności ich działań ratowniczych. Pozwoli też skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. – Zarząd województwa od początku swojej kadencji wspiera OSP. Do tej pory przekazaliśmy na rzecz tych jednostek już 10 mln złotych.

W konkursie mogą składać wnioski wyłącznie gminy z województwa podlaskiego, a nie jednostki OSP (ich wnioski nie będą rozpatrywane). Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Dotację trzeba wykorzystać do 30 listopada br.

Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków będzie brała pod uwagę m.in. wysokość wkładu własnego gminy, stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcje ratownicze, a także szczególne potrzeby jednostek powstałe wskutek zdarzeń losowych (tj. kradzieży, dewastacji, zniszczenia). Z kolei w przypadku działań szkoleniowych gmina musi wykazać zasadność przeprowadzonego szkolenia. Ponadto komisja uwzględni położenie geograficzne jednostek OSP oraz stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi. (mt)