Podlaskie. 117 nowych przypadków zakażenia i 2 kolejne zgony

Październik 9, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

117 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwie podlaskim. Zmarły też 2 kolejne osoby. To mieszkańcy Białegostoku – 84-latek i 51-latek. Obaj mieli tzw. choroby współistniejące.

W sumie liczba zgonów w regionie wzrosła do 61. Liczba zaś zakażonych w Podlaskiem do 2848 przypadków.

Ze 117 nowych zakażeń najwięcej dotyczy mieszkańców Białegostoku. Zachorowało 27 osób. To 11 mężczyzn (izolacja domowa), 11 kobiet (izolacja domowa), 2 mężczyzn (hospitalizacja), kobieta (hospitalizacja), kobieta (izolacja szpitalna) i mężczyzna (izolacja szpitalna). 19 nowych przypadków odnotowano w powiecie augustowskim. To: 9 kobiet (izolacja domowa), 2 mężczyzn (izolacja domowa) i 8 mężczyzn (hospitalizacja). Z kolei w powiecie białostockim potwierdzono 17 nowych zachorowań. Nowo zakażeni to: 10 kobiet (izolacja domowa), 6 mężczyzn (izolacja domowa) i 1 mężczyzna (hospitalizacja).

16 nowych przypadków odnotowano w powiecie wysokomazowieckim. To: 8 kobiet (izolacja domowa), 3 mężczyzn (izolacja domowa), 2 kobiety (hospitalizacja) i 3 mężczyzn (hospitalizacja).

Z kolei w Suwałkach przybyło 9 nowych przypadków zakażenia. To: 4 mężczyzn (izolacja domowa), 3 kobiety (izolacja domowa) i 2 kobiety (hospitalizacja). W powiecie zambrowskim odnotowano zaś 8 nowych zakażeń. To: 2 kobiety (hospitalizacja), 3 kobiety (izolacja domowa) i 3 mężczyzn (izolacja domowa).

7 nowych przypadków potwierdzono w powiecie hajnowskim. To: 4 kobiety (izolacja domowa), 1 mężczyzna (izolacja domowa), 2 mężczyzn (hospitalizacja). Z kolei 6 nowych przypadków zakażenia odnotowano w powiecie sokólskim. To: 4 kobiety (izolacja domowa) i 2 mężczyzn (izolacja domowa).

3 nowe przypadki przybyły w powiecie suwalskim. Zachorowało tam dwóch mężczyzn i kobieta. Wszyscy przebywają w izolacji domowej.

Po jednym nowym przypadku zakażenia koronawirusem potwierdzono także w powiatach bielskim (mężczyzna – hospitalizacja), kolneńskim (mężczyzna – hospitalizacja), monieckim (mężczyzna – izolacja domowa), grajewskim (mężczyzna – izolacja domowa) i w Łomży (mężczyzna – izolacja domowa).

Wyzdrowiało kolejnych 9 osób (w sumie 1452): dwóch mężczyzn z powiatu zambrowskiego, dwie kobiety z powiatu bielskiego, dwie kobiety i dwóch mężczyzn z powiatu wysokomazowieckiego, kobieta z powiatu białostockiego. (mt/mc)