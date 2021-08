Podlaskie. 1 września ponad 130 tys. uczniów wróci do szkół

Sierpień 30, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wytyczne epidemiologiczne, środki ochrony osobistej, szczepienia w szkołach, ale także programy zwiększające aktywność fizyczną uczniów czy wyrównujące poziom nauczania, mają zniwelować dotychczasowe skutki zdalnego nauczania, ale także zabezpieczyć szkoły przed kolejną falą pandemii.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił w Białymstoku najważniejsze założenia resortu na zbliżający się rok szkolny. Przede wszystkim uczniowie wracają do szkół, lekcje będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trzecim tygodniu września dla chętnych rozpoczną się szczepienia w szkołach.

Dodatkowo, aby ułatwić uczniom powrót do stacjonarnej nauki ministerstwo uruchomiło 4 programy dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego, a także wsparcia w nauce.

– Mamy nadzieję, że te wszystkie działania razem wzięte pozwolą na to, aby zajęcia stacjonarne odbywały się przez cały rok szkolny. Nawet wtedy gdy czwarta fala zakażeń, której się spodziewamy, nadejdzie. Nie zmusi nas to do tego, aby ograniczać funkcjonowanie szkół. Oczywiście ostateczne decyzje zależą od tego jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, decyzję będzie podejmował rząd. Najważniejszym działaniem jest umożliwienie powrotu do nauczania stacjonarnego we wszystkich typach szkół – dodawał Dariusz Piontkowski.

1 września naukę w województwie podlaskim rozpocznie ponad 130 tysięcy uczniów. (ea)