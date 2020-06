Podlaski sztab Trzaskowskiego zakończył zbieranie podpisów. Uzyskano o wiele więcej niż zakładano

Czerwiec 8, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ponad 26 tysięcy głosów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, uzyskał jego sztab wyborczy w województwie podlaskim.

Podpisy były zbierane przez cztery doby. Na początku akcji, celem było 10 tysięcy głosów, dlatego ostateczny wynik bardzo cieszy szefa sztabu Rafała Trzaskowskiego w Podlaskiem Tadeusza Truskolaskiego, który dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę czy to poprzez oddanie głosu, czy zbieranie podpisów.

– Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zbierali podpisy i którzy podpisywali. Osoby, które same się zgłaszały, które same chodziły. Dało to wynik 26 363 głosów, część jeszcze jedzie z dalekich zakątków Podlasia, więc będzie ich nieco więcej. Także ogromna radość, plan wykonany w 260 %, w ogóle się tego nie spodziewałem – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Rafał Trzaskowski kampanię przedwyborczą będzie prowadził pod hasłem: „Silny prezydent. Wspólna Polska”. (ea/mc)