Podlaski poseł Paweł Krutul chce, aby w szkołach było więcej zajęć z wf – u

Czerwiec 2, 2021

źródło: Biuro Posła na Sejm RP Pawła Krutula

Zwiększenie liczby godzin lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i średnich – proponuje poseł Lewicy Paweł Krutul. Projekt ustawy w tej sprawie złożył już w Sejmie.

Polityk zwraca uwagę, że czas pandemii przyczynił się do zmniejszenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Dlatego dokument przygotowany przez niego zakłada zwiększenie wymiaru wf- u dla uczniów klas IV – VIII do pięciu godzin lekcyjnych, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych do czterech godzin.

W projekcie jest zapisane, że dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego byłyby zamiast religii.

Lewica proponuje, aby ustawa weszła w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. (ea)